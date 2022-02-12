Президент Туркменистана заявил об уходе с поста, назначены внеочередные выборы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю. В субботу, 12 февраля Интерфакс со ссылкой на представителя ЦИК республики сообщил, что внеочередные выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта.

Отмечается, что на заседании Народного Совета в пятницу Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

Позже он поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

В настоящее время в правительстве Туркменистана пост вице-премьера занимает сын президента Сердар Бердымухамедов, курирующий финансово-экономический комплекс с июля 2021 года.

Согласно Конституции Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет. Очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году.

Как известно, Бердымухамедов известен своими неординарными поступками. Так, в прошлом году он заставил всех чиновников страны побриться наголо и носить национальные тюбетейки после объявлении в стране траура из-за смерти своего отца. Ранее в Туркменистане бюджетницам запретили красить волосы и делать маникюр.

Перед этим он устроил конкурс по записыванию его слов.

Источник: Корреспондент

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