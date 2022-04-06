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Президент Володимир Зеленський звернуся до народу та політиків Республіки Ірландія

Президент Володимир Зеленський звернуся до народу та політиків Республіки Ірландія

Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо жорсткіших санкцій проти Росії. Щодо таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії.

- Треба зупиняти всю торгівлю з Росією. Треба блокувати зв'язки російських банків із фінансовою системою світу. Треба обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту й витрачає на ракети, на бомби, на артилерійські обстріли.

- Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості в окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнесових лідерів, які досі думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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