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Президент взяв участь у міні-саміті Україна-ЄС

Президент взяв участь у міні-саміті Україна-ЄС

20 березня у Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента України Петра Порошенка, Президента Європейської Ради Дональда Туска, Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера та Президента Європейського Парламенту Антоніо Таяні, а також ключових профільних членів Європейської Комісії.

Головною метою заходу стало узгодження підходів до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та координація спільної протидії існуючим викликам.

Президент взяв участь у міні-саміті Україна-ЄС

Лідери привітали значний прогрес, досягнутий у поглибленні двосторонніх відносин з 2014 року, включаючи укладення та початок імплементації Угоди про асоціацію, успішне функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму.

Керівництво ЄС наголосило на важливості незворотності курсу України на зближення з ЄС.

Було відзначено важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні, у результаті яких буде збережено курс на інтеграцію до Європейського Союзу та впровадження всеохоплюючих реформ.

У цьому контексті Петро Порошенко виклав бачення ключових пріоритетів розвитку Української держави та її відносин з Європейським Союзом, в основі яких лежить процес досягнення Україною критеріїв членства в ЄС.

Лідери домовились координувати зусилля з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі, зокрема у сфері кібербезпеки та відсічі дезінформації.

У контексті 5-ої річниці спроби незаконної анексії Росією Криму Глава держави підтвердив беззаперечну відданість політиці деокупації півострова та його повернення під український суверенітет політико-дипломатичними засобами. Президент України подякував ЄС за чітку позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму та збереження санкційного режиму проти Росії за брутальне порушення міжнародного права.

Президент України закликав Європейський Союз продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного визволення територій України від російської окупації.

Глава держави також привітав рішення ЄС щодо запровадження нового «азовського пакету» санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства та повзучу окупацію Росією Азовського моря та Керченської протоки, а також закликав посилити тиск на Російську Федерацію щодо негайного звільнення українських військовополонених.

Учасники міні-саміту домовились прискорити запуск програми ЄС щодо соціально-економічної допомоги українському Приазов’ю.

Президент України приділив окрему увагу обговоренню шляхів зміцнення енергетичної безпеки України у взаємодії з Європейським Союзом, включаючи забезпечення газового транзиту та запуску Енергетичного мосту Україна-ЄС. Глава держави закликав лідерів ЄС припинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», який несе загрозу для енергобезпеки всього європейського континенту.

Источник: president.gov.ua

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