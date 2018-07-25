Сегодня 15:10
Просмотров: 71
Президент Украины назначил стипендии харьковчанам - победителям Международного литературного конкурса
Президент Украины Петр Порошенко наградил стипендиями победителей VIII Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
Соответствующий Указ опубликован на сайте Президента Украины.
Среди победителей есть и представители от Харьковской области.
Ими стали курсант Национальной юридического университета имени Ярослава Мудрого Татьяна Кожемяко и ученик Шевченковского профессионального аграрного лицея Александр Пустовойтенко.
Своим Указом президент назначил им стипендии сроком на один календарный год.
Загрузка...