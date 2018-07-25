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Президент Украины назначил стипендии харьковчанам - победителям Международного литературного конкурса

Президент Украины назначил стипендии харьковчанам - победителям Международного литературного конкурса

Президент Украины Петр Порошенко наградил стипендиями победителей VIII Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Президента Украины.

Среди победителей есть и представители от Харьковской области.

Ими стали  курсант Национальной юридического университета имени Ярослава Мудрого Татьяна Кожемяко и ученик Шевченковского профессионального аграрного лицея Александр Пустовойтенко.

Своим Указом президент назначил им стипендии сроком на один календарный год.

 

Агентство Телевидения Новости

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