Президент Украины подписал закон об особом статусе Донбасса
Президент Петр Порошенко одобрил продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года включительно.
"Закон подписан. 04.10.2018 возвращен с подписью от президента", - сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.
Порошенко внес в Раду этот закон 3 октября, а в четверг, 4 октября, парламент включил его в повестку дня, профильный комитет предоставил рекомендации, а Рада его приняла его. После этого спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект и передал на подпись президенту.
Закон вступит в силу со дня его опубликования.
Ранее Рада уже продлевала действие закона - до 10 октября 2018 года. При этом в силу вступила и продлена до 2020 года только ст. 1 закона, которая предусматривает временное введение особого порядка в отдельных районах (городах, поселках и селах) Донбасса, определенных решением Рады.
Остальные статьи закона не вступали и не вступят в силу, пока Россия не выведет войска из Донбасса.
Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.
Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год.