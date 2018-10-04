Президент Украины подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Петр Порошенко одобрил продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года включительно.

"Закон подписан. 04.10.2018 возвращен с подписью от президента", - сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Порошенко внес в Раду этот закон 3 октября, а в четверг, 4 октября, парламент включил его в повестку дня, профильный комитет предоставил рекомендации, а Рада его приняла его. После этого спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект и передал на подпись президенту.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Ранее Рада уже продлевала действие закона - до 10 октября 2018 года. При этом в силу вступила и продлена до 2020 года только ст. 1 закона, которая предусматривает временное введение особого порядка в отдельных районах (городах, поселках и селах) Донбасса, определенных решением Рады.

Остальные статьи закона не вступали и не вступят в силу, пока Россия не выведет войска из Донбасса.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год.

Агентство Телевидения Новости