Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 118

Президент Украины пообещал раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны с интернетом

Президент Украины пообещал раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны с интернетом

Выступая на открытии Diia Summit, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большую государственную программу. Рассказывая об успехах инициативы єПідтрика, он сообщил о том, что теперь пенсионеры могут тратить тысячу гривен поддержки от Государства не только на развлечения, книги и лекарства, но и на коммунальные платежи.

Однако, подчеркнул Президент, к сожалению, не у всех пожилых украинцев есть смартфоны и не все умеют пользоваться интернетом. «2 года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для людей преклонного возраста, а уже этой весной мы запускаем большую государственную программу: все, добровольно вакцинированные Украинцы , старше 60 лет, получат от государства бесплатный, качественный и своременный смартфон со льготным тарифом».

«Это наша мечта, и это – уже реальность: доступ к Интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне – для всех. Возможность влиять на процессы в государстве – для всех. Это народовластие в максимально широкой форме – оффлайн и онлайн», - подчеркнул Президент.

Видеозапись этого выступления:

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ ліквідувала 18-ти тисячну ботоферму у Львові: під кураторством РФ сіяли паніку та «мінували» об’єкти (ВІДЕО)
Сегодня 08:51    23
МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"
Сегодня 08:16    82
Ревізія "Енергоатому": у компанії кажуть, що вимоги Держаудитслужби зупинив суд
Сегодня 07:07    97
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 лютого 2022 року
Сегодня 06:32    114
Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським
Сегодня 06:15    178
Госналоговая начала проверять данные покупателей недвижимости перед регистрацией имущественных прав
Сегодня 06:07    181
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    155
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    193
Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України, – Financial Times
08.02.2022 10:49    437
Канада відправила до України “нелетальну” військову допомогу
08.02.2022 10:08    204
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 