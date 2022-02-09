Президент Украины пообещал раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны с интернетом

Выступая на открытии Diia Summit, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большую государственную программу. Рассказывая об успехах инициативы єПідтрика, он сообщил о том, что теперь пенсионеры могут тратить тысячу гривен поддержки от Государства не только на развлечения, книги и лекарства, но и на коммунальные платежи.

Однако, подчеркнул Президент, к сожалению, не у всех пожилых украинцев есть смартфоны и не все умеют пользоваться интернетом. «2 года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для людей преклонного возраста, а уже этой весной мы запускаем большую государственную программу: все, добровольно вакцинированные Украинцы , старше 60 лет, получат от государства бесплатный, качественный и своременный смартфон со льготным тарифом».

«Это наша мечта, и это – уже реальность: доступ к Интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне – для всех. Возможность влиять на процессы в государстве – для всех. Это народовластие в максимально широкой форме – оффлайн и онлайн», - подчеркнул Президент.

Видеозапись этого выступления:

Источник: internetua.com

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