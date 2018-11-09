Президент: Україна отримала від ЄС позитивний сигнал підтримки

Основними питаннями, які обговорювалися під час роботи саміту та Конгресу Європейської народної партії, були питання збереження миру та єдності Євросоюзу та підтримку у цьому контексті України у її боротьбі з агресором. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Хельсінкі.

«Ми дуже ретельно обговорювали майбутнє Європи – яким має бути майбутнє Європи наступні 5 років. Які виклики стоять перед Європою: виклики у сфері безпеки, виклики у сфері встановлення миру, виклики у сфері протидії загрозам, виклики у сфері розвитку Європи. І дуже важливо, що Україна брала активну участь у цьому обговоренні і я відчув дуже потужну підтримку європейських лідерів. І сьогодні вона була продемонстрована і під час Конгресу», - сказав Глава держави у заяві по завершенні роботи Конгресу.

Він наголосив, що всі учасники засідань висловлювали єдину позицію щодо ситуації в регіоні. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам забезпечити єдність Європейського Союзу», - сказав Президент.

Петро Порошенко зазначив, що ці засідання Європейської народної партії яскраво спростували будь-які твердження про нібито втому від України чи втрату нею підтримки Європи.

«З точністю до навпаки. У виступах ви чули Президента Європейської Ради Дональда Туска, який чітко наголосив, що той, хто не засуджує Путіна за його агресію проти України, той, хто не допомагає Україні, не може вважатися європейцем, справжнім членом Європейської народної партії і ви бачила реакцію залу, який оплесками вітав стоячи цей заклик великого друга Україна пана Туска», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що користуючись нагодою запросив лідерів Євросоюзу, включно з паном Туском, відвідати Україну. «Запрошення було люб’язно прийняте і пан Туск відвідає на початку наступного року і буде дуже активний діалог, особливо напередодні саміту Євросоюзу, де буде вирішуватися питання про продовження санкцій», - сказав Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що в рамках роботи саміту та Конгресу ЄНП провів двосторонні зустрічі з низкою лідерів Європи. Зокрема, з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, лідерами багатьох держав, включно з Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, Прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем тощо.

Під час перемовин з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Добровскісом обговорювалося питання про виділення Україні найближчим часом 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, також зазначив Глава держави. За його словами, йдеться про лічені тижні для надання цієї допомоги. Також співрозмовники обговорили надання допомоги нашій державі у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Ми сьогодні маємо велику увагу Європи, велику допомогу Європи. Ми – разом. Я думаю, що це дуже позитивний сигнал, який сьогодні отримала Україна», - резюмував Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

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