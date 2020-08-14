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Президент України підписав закон щодо оборонних закупівель

Президент України підписав закон щодо оборонних закупівель

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 808-ІХ «Про оборонні закупівлі», який Верховна Рада ухвалила 17 липня 2020 року.

Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Законом також визначається порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Метою закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки й оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів. Документ спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного та прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, закон передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Источник: mil.gov.ua

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