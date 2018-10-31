1 листопада 2018 року в Києві Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка перебуватиме з візитом в Україні на запрошення Глави Української держави.

Будуть обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою подальшого зміцнення українсько-німецького партнерства.

Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії.

Планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки.

У ході переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні.

Майбутній візит Федерального канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.

Источник: president.gov.ua

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