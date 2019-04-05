Президент України привітав успішні випробування нових українських ракет

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прийняв доповідь Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова щодо випробування нових українських ракет, зокрема контрольні пуски ракетних комплексів «Вільха-М», які відбулися на півдні Одеської області.

«Хочу привітати з успішними випробуваннями, як були проведені сьогодні. Це завершальний етап створення комплексу «Вільха-М», систем залпового вогню з підвищеною точністю, з підвищеним радіусом дії, яких дуже чекають сьогодні у військах», - сказав Петро Порошенко під час прямого зв’язку в Ситуаційному центрі із командним штабом РНБОУ на місці випробувань.

Президент привітав Міністра оборони Степана Полторака та весь склад Збройних Сил України з новими можливостями, які з’являються після поставлення на озброєння цього унікального ракетного комплексу, виробленого в Україні.

Глава держави також підкреслив: «Дуже символічно, що ці випробування сьогодні вдібуваються точно в 70-ту річницю створення НАТО. Наш курс – ми прямуємо до НАТО, ми реформуємо наші Збройні Сили, ми підвищуємо їх бойові спроможності. І мені приємно, що Україна сьогодні фактично є східним флангом НАТО, добре озброєним. Ми йдемо в НАТО не з простягнутою рукою, а як повноцінний, рівний партнер, який сьогодні боронить демократію, свободу на європейському континенті, даючи відсіч агресору – Російській Федерації».

За словами Глави держави, це є виконання його пропозицій, внесених на Раду національної безпеки і оборони України щодо створення ракетного щита відповідно до нових можливостей, після виходу РФ з договору про ракети середньої та малої дальності

«У нас з’являються нові можливості. Сьогодні – це є перші кроки. Завтра також буде надана переконлива демонстрація нових спроможностей українських представників оборонної промисловості в ЗСУ», - зауважив Петро Порошенко.

Президент подякував за успішно проведені випробування всім, хто був долучений до цього процесу, зокрема співробітникам КБ «Луч»: «Ви дійсно зробили величезну роботу за останні чотири роки. І успішний пуск сьогодні є яскравим тому підтвердженням».

Секретар РНБОУ повідомив, що контрольні пуски відбулися успішно. Ракетний комплекс «Вільха-М» прийнято на озброєння Збройних Сил України та розпочато серійне виробництво зазначених ракет, які здатні точно знищувати ворога на відстані 130 км.

«Наші ракетники – інженери та виробничники продовжують працювати над створенням ракет нового покоління, які будуть надійно і точно знищувати цілі на відстані понад 200 кілометрів», - додав Секретар РНБОУ, інформуючи про стан виконання програми РНБОУ щодо збільшення ракетної потужності України, затвердженої Главою держави.

«Враження дуже позитивні. Технічні можливості нової ракети значно підвищують бойові спроможності Збройних Сил України», - зазначив, в свою чергу, Міністр оборони України Степан Полторак.

Источник: president.gov.ua

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