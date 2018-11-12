Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 42

Президент України разом із лідерами країн світу взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни

Президент України разом із лідерами країн світу взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни. Глава держави перебуває з робочим візитом у Франції.

Президент України разом із лідерами країн світу взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни

Заходи почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної арки у Парижі.

Участь у церемонії взяли Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною, Президент США Дональд Трамп з дружиною, Канцлер Німеччини Ангела Меркель, інші лідери країн Великої сімки та понад 70 Глав держав та урядів країн світу, лідери міжнародних організацій.

Пам'ятні урочистості розпочалися з військової церемонії та виконання національного гімну Франції. Під час урочистого вшанування пам’яті загиблих у Першій світовій війні було запалено Вічний вогонь біля Тріумфальної арки.

Молоді люди з різних країн зачитали спогади свідків – відомих письменників, які на власні очі бачили жахіття тієї війни.

Церемонія завершилася проходженням військових у формі часів Першої світової війни.

Глава Української держави також візьме участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», який ініційований Президентом Франції.

Ключовим завданням Форуму є зміцнення справи миру шляхом покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють зниженню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення транскордонних проблем. За прикладом Паризької конференції з питань клімату, «Паризький форум заради миру» має за мету стати платформою для обміну досвідом і новаторськими рішеннями, яка об'єднає всіх учасників процесу глобального управління: Глав держав і урядів, представників управлінських органів місцевого та національного рівнів, регіональні та міжнародні організації, громадянське суспільство.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Покушение на президента Франции Макрона: в СМИ появились новые подробности
11.11.2018 07:17    629
Президент підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
10.11.2018 07:38    75
Президент закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей
09.11.2018 09:24    84
Рішення про надання Томосу українській православній церкві все більше схвалюється в світі – Президент
09.11.2018 07:21    134
Президент: Україна отримала від ЄС позитивний сигнал підтримки
09.11.2018 06:05    124
Вам тут нема що робити – додому, в Росію
08.11.2018 06:04    560
Розслідування має бути прозорим і злочинці мають понести покарання – Президент про справу Гандзюк
07.11.2018 07:07    103
Кожен українець, який приїжджає до Туреччини чи проживає тут, має відчувати турботу держави – Президент на відкритті Консульства України в Анталії
05.11.2018 08:46    101
Президент України відвідав виробництво потужних безпілотників компанії Baykar Makina
05.11.2018 07:08    138
Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца года - Эрдоган
04.11.2018 08:54    114
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 