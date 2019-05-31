Президент уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Владимир Зеленский освободил Григория Остафийчука от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Указ №341/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

«Освободить Остафийчука Григория Владимировича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Напомним, Остафийчук был назначен на должность начальника Главного следственного управления СБУ в июне 2015 года Петром Порошенко.

Агентство Телевидения Новости