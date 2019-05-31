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Президент уволил начальника Главного следственного управления СБУ
Президент Владимир Зеленский освободил Григория Остафийчука от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Указ №341/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.
«Освободить Остафийчука Григория Владимировича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
Напомним, Остафийчук был назначен на должность начальника Главного следственного управления СБУ в июне 2015 года Петром Порошенко.
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