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Президент уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Владимир Зеленский освободил Григория Остафийчука от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. 

Указ №341/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

«Освободить Остафийчука Григория Владимировича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Напомним, Остафийчук был назначен на должность начальника Главного следственного управления СБУ в июне 2015 года Петром Порошенко. 

Агентство Телевидения Новости

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