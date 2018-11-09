Президент закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей

Президент Петро Порошенко закликав європейських лідерів зберегти санкції проти країни-агресора Росії через невиконання нею Мінських домовленостей та відсутність з її боку кроків, які б сприяли встановленню миру в Україні.

«Я закликав лідерів Європи обов’язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації у зв’язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації Мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення вогню і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях і в тюрмах Росії і на території окупованого Криму», - повідомив Глава держави під час спілкування із журналістами у Хельсінкі, де він перебуває з робочим візитом.

«І я відчув потужну і повну підтримку України з боку Європейського Союзу», - констатував Петро Порошенко.

Він також зазначив, що взяв участь у роботі 25-го Конгресу Європейської народної партії. За його словами, основною темою спілкування його учасників було питання миру. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам забезпечити єдність Європейського Союзу», - сказав Президент.

Источник: president.gov.ua

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