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Президент закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей

Президент закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей

Президент Петро Порошенко закликав європейських лідерів зберегти санкції проти країни-агресора Росії через невиконання нею Мінських домовленостей та відсутність з її боку кроків, які б сприяли встановленню миру в Україні.

«Я закликав лідерів Європи обов’язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації у зв’язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації Мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення вогню і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях і в тюрмах Росії і на території окупованого Криму», - повідомив Глава держави під час спілкування із журналістами у Хельсінкі, де він перебуває з робочим візитом.

«І я відчув потужну і повну підтримку України з боку Європейського Союзу», - констатував Петро Порошенко.

Він також зазначив, що взяв участь у роботі 25-го Конгресу Європейської народної партії. За його словами, основною темою спілкування його учасників було питання миру. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам забезпечити єдність Європейського Союзу», - сказав Президент.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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