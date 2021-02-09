Президент затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» № 1131-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією України, щодо схвалення рішення Глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України.

Президент у грудні 2020 року підписав Указ № 570/2020 «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2021 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях», який потребував затвердження Верховною Радою.

Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тисячі українських військовослужбовців та близько 11 тисяч іноземних учасників, зокрема: багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американських навчань «Репід Трайдент — 2021», українсько-британських навчань «Козак Мейс — 2021», українсько-американських навчань «Сі Бриз — 2021», українсько-румунських навчань «Ріверайн — 2021», українсько-британських навчань «Воріер Вотчер — 2021», українсько-польських навчань «Три Мечі — 2021» та «Сільвер Сейбер — 2021».

Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії.

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Источник: mil.gov.ua

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