Президент Зеленский обратился к харьковчанам: «Мы все отстроим. Я лично вам обещаю»

На своем очередном брифинге о ситуации в Украине Президент Владимир Зеленский уделил особое внимание вопросу восстановления разрушенных городов. И больше всего говорил о Харькове.

«После войны мы отстроим все, что разрушено, очень быстро и качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа для восстановления. Я уже поручил правительству разработку», — сообщил Владимир Зеленский.

Он заверил, что «все наши прекрасные города, в которые пришло зло, не будут видеть и следа от российского вторжения». По словам Президента, над проектами восстановления разрушенных зданий будут работать лучшие архитекторы и лучшие компании.

«Я хочу сказать об этом на примере Харькова – нашего Харькова, который сейчас испытывает самые страшные страдания со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка – возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут, но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там будут все – все мы, все европейцы. Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, областная детская больница, Харьковский онкоцентр, университет Каразина, Дворец труда, библиотека Короленко – мы все отстроим. Я лично вам обещаю. Харьковчане увидят, что Украина — для них, и это по-настоящему», — заверил Президент.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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