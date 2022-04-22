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Президент Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны

Президент Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2022

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;

посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 квітня 2022 року

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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