Президент Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2022
Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;
посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 квітня 2022 року
Источник: president.gov.ua