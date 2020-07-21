Президенти, міністри, керівник ОДА: НАЗК розпочало перевірку декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій ще 13 осіб. Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 468 декларацій.

Зокрема, розпочато перевірку декларацій осіб, які займали посаду Президента України у 2019 році: Володимира Зеленського і Петра Порошенка (декларації за 2018 і 2019 роки).

Також НАЗК розпочало перевіряти таких посадовців:

Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики;

Дмитро Дубілет, колишній міністр Кабінету міністрів;

Ілля Ємець, колишній Міністр охорони здоров’я;

Андрій Загороднюк, колишній Міністр оборони;

Павло Клімкін, колишній Міністр закордонних справ;

Євген Нищук, колишній Міністр культури;

Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;

Олександр Шефер, перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області;

Костянтин Мар’євич, Начальник відділу забезпечення роботи Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Сергій Перепелятник, директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»,

Лариса Ткач, заступник начальника ЖЕД «Печерськжитло»;

Нагадаємо, що декларації для перевірки визначені новим Порядком проведення контролю.

Головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками.

Серед інших підстав для перевірки: інформація про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб; встановлена НАЗК невідповідність рівня життя посадовця задекларованим майну і доходам у результаті моніторингу способу життя; виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю; подана суб’єктом декларування декларація містить поля, у яких суб’єкт декларування обрав позначку «Член сім’ї не надав інформацію».

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За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно 7 публічних службовців та двох керівників політичних партій.

Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складені стосовно трьох осіб:

Ірина Лінкевич, колишній начальник відділу ГУ Держгеокадастру в Донецькій області;

Марія Бабак, начальник відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

Юрій Гримчак, колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Через неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складені протоколи щодо двох посадовців:

Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України;

Наталія Виноградова, суддя Суворівського районного суду м. Одеси.

Також складено та направлено до суду два адмінпротоколи за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно таких осіб:

Оксана Чернявська, заступник начальника Василівського управління ГУ ДПС у Запорізькій області – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб;

Віктор Бовшик, начальник відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Також складено три адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:

Валентина Савченко, керівник політичної партії «Русичи»;

Тетяна Яхеєва, керівник політичної партії «Україна соборна».

Источник: nazk.gov.ua

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