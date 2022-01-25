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Президентка Єврокомісії анонсувала пакет допомоги Україні на 1,2 мільярда євро

Президентка Єврокомісії анонсувала пакет допомоги Україні на 1,2 мільярда євро

Європейський союз надасть додаткову макрофінансову допомогу Україні, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня.

Вона анонсувала новий пакет допомоги, який передбачає екстрені позики та гранти.

«По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 мільярда євро. Цей пакет дозволить Україні зараз забезпечити фінансові потреби, пов’язані з конфліктом», – сказала фон дер Ляєн.

Вона висловила сподівання, що Європейська Рада та Європарламент схвалять цей крок якомога швидше.

«Потім ми перейдемо до швидкої виплати першого траншу на 600 мільйонів. Більш того, ми незабаром почнемо другу, довготермінову програму з макрофінансової допомоги на підтримку зусиль цієї країни з модернізації. По-друге, Комісія майже вдвічі збільшить двосторонню допомогу Україні у грантах цього року: будуть розміщені ще 120 мільйонів євро», – додала голова Єврокомісії.

Вона висловила сподівання, що ця допомога допоможе посилити стійкість та державне будівництво України.

Фон дер Ляєн додала, що минулого тижня говорила з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації в Україні у зв’язку з російською агресією. Вона зазначила, що Євросоюз «продовжить інвестувати в майбутнє» України, а його Інвестиційний план передбачає 6 мільярдів євро інвестицій в Україну.

Источник: radiosvoboda.org

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