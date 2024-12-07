При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік – Рада схвалила законопроєкт

Чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов’язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня шляхом проходження електронної ідентифікації через «Резерв+» або прибуття до районного (міського) ТЦК.

Відповідний законопроєкт Уряду 12076 Верховна Рада 3 грудня прийняла в першому читанні, повідомляє Судово-юридична газета.

Також пропонується виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників і виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов’язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через «Резерв+» або ж прийти особисто до ТЦК.

В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Агентство Телевидения Новости