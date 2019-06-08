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При всем желании Трампа «поладить» с Путиным, 83% американцев считают Россию угрозой для своей страны

При всем желании Трампа «поладить» с Путиным, 83% американцев считают Россию угрозой для своей страны

Большинство американцев - 83 процента - считают, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в конце мая независимой исследовательской службой SSRS.

Согласно итогам опроса, 34% американцев считают Россию "весьма серьезной угрозой", 31% - "достаточно серьезной угрозой", 18% - "небольшой угрозой". Только 15% участников опроса высказали мнение о том, что Россия "не представляет никакой угрозы", и 2% не выразили определенного мнения на этот счет, передает ТАСС.

Как следует из аналогичного опроса, проводившегося в мае прошлого года, тогда число считавших Россию очень серьезной угрозой составляло 38%, умеренно-серьезной угрозой Россию называли 40%, а небольшой угрозой - 14%. Не рассматривали Россию как угрозу 7% и 2% не выражали определенного мнения на этот счет.

В ходе опроса в нынешнем году 28% назвали Иран крайне серьезной угрозой для США, 38% считают эту страну достаточно серьезной угрозой и 19% - небольшой угрозой. 11% не видят угрозы со стороны Ирана и 4% не высказали определенного мнения.

КНДР считают крайне серьезной угрозой 34% опрошенных, 36% расценивают эту страну как достаточно серьезную угрозу и 16% - как незначительную угрозу. Примерно каждый десятый (11%) не видит угрозы со стороны КНДР и 3% не высказались по этому поводу.

В конце февраля Gallup также опубликовал данные опроса, из которого следует, что большинство американцев считают Россию более опасной, чем Китай, Северная Корея или Иран.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: США, трамп

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