Причин для централізованої евакуації населення з Харкова наразі немає, – Синєгубов

Про це в ефірі національного марафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Керівник області підкреслив, що вже декілька днів поспіль окупанти вражають вогнем Харків. Зокрема, посилилися обстріли Немишлянського та Індустріального районів Харкова.

«Щодо централізованої евакуації, то у нас наразі такої необхідності й передумов для цього немає. Наразі ситуація складна, але абсолютно контрольована. Збройні Сили України тримають свої позиції на півночі, на північно-східному й на Ізюмському напрямках», – сказав Олег Синєгубов.

Проте очільник ХОВА наголосив, що через ворожі обстріли харків’янам небезпечно перебувати на вулицях міста.

«Ми закликаємо людей дослухатися до сигналів протиповітряної небезпеки і, за можливості, під час таких сигналів знаходитися в укриттях», – попереджає містян Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости