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Причини страху щодо життя після війни

Причини страху щодо життя після війни

Почти три четверти (72%) украинских ветеранов опасаются, что государство забудет о них после войны, следует из данных соцопроса компании Gradus Research

Более половины (55%) ветеранов боятся, что не смогут найти работу, а 49% - что не смогут приспособиться к мирной жизни.

▶ ️Важный момент. После войны обязательно необходимо запускать 2 столпа помощи участникам боевых действий:

1. Психолого-психиатричечкая помощь (экстраполяция военной модели поведения в гражданской среде в совокупности с пост-травматическими расстройствами дистанцируют героев войны от социума, превращая образ героев в образ лица, которого необходимо остерегаться, что недопустимо).

2. Социальная реинтеграция (места работы, бесплатные курсы повышения квалификации или курсы по реквалификации, бюджетное обучение в высших учебных заведениях, но не "вместо", а "дополнительно" с невоенным потоком граждан, иначе происходит поствоенная конфронтация военных-героев "льготников" и гражданских (особенно из условного "полка Монако").

Джерело: https://t.me/cynic2020/8076

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