Прифронтовий Харків замовляє реконструкцію набережної за 109 мільйонів

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради 4 березня оголосив торги щодо реконструкції Лопанської набережної (перший пусковий комплекс) на 109 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Роботи мають завершити до кінця 2027 року. Йдеться про реконструкцію Лопанської набережної та провулку Лопанського з облаштуванням пішохідної зони.

На торги подався лише один учасник ТОВ Науково-виробнича фірма "Технології Енергозбереження". Наразі триває визначення переможця.

За даними ГО "Харківський антикорупційний центр", загалом на реконструкцію набережної місто планує витратити 255 млн грн. Крім того, "ХАЦ" стверджує, що ця частина пішохідної Лопанської набережної була відкрита у кінці 2025 року.

Кореспондентка "Суспільного" запитала міського голову Харкова Ігоря Терехова, зокрема, про доцільність витрат на реконструкцію Лопанської набережної. Терехов відповів:

"Ми не хочемо бути дикобразом, ми не хочемо бути випаленою землею. І для нас сьогодні, щоб утримати людей, потрібно надати їм якісніші послуги. Зробити так, щоб у них був гарний настрій, гарні емоції, було освітлення, було тепло в оселях. Щоб вони не виїжджали з прифронтових міст та громад. Потрібно не складати руки до долу і казати: все, все пропало, все погано, все не гарно. А робити".

Департамент будівництва та шляхового господарства очолює Дмитро Липовий.

