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Приходится снова писать про ленд-лиз

Приходится снова писать про ленд-лиз

Читаю, что аяяй, он прекратил свое действие, потому что его не продлили на 2025 год.

Блин, срок действия ленд-лиза истек еще 30 сентября 2023 года.

А сейчас его могли возродить, но не возродили.

Оксана Маркарова: У цьому році законопроект NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine Act».

Напомню в 100500-й раз, что ленд-лиз - это не рог изобилия, как до сих пор веруют толпы контуженных украинскими и российскими трампистами. Ленд-лиз - это всего лишь другая форма передачи оружия. Оружию неоткуда взяться, кроме как со складов армии США, которые потом нужно восполнять, и с заводов, где его нужно заказать.

По текущим программам (PDA и USAI) мы получаем оружие бесплатно, а по ленд-лизу получали бы то же самое оружие в тех же самых количествах, но в аренду. А после войны остатки нужно было бы вернуть или оплатить.

При этом гениальная мысль, что для работы ленд-лиза не нужен бюджет, утвержденный Конгрессом - это оторванная от жизни фантазия. Без денег предприятия оружие не производят. За все нужно платить. То есть ровно так же, как Конгресс выделял деньги на старые программы, ему нужно было бы выделить деньги и на ленд-лиз, если бы эту программу решили задействовать.

Итого. Ленд-лиз хуже того, что было, но лучше, чем полное отсутствие программ (на 2025 год у нас нет новых программ, только хвосты от старых). Поэтому на безрыбьи наше посольство борется хотя бы за него.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19097

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