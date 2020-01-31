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Прийнято державне оборонне замовлення на 2020 рік

Прийнято державне оборонне замовлення на 2020 рік

Міністр оборони України Андрій Загороднюк підписав учора, 28 січня цього року, державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Між іншим, за даними джерел ІА «ОПК» в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, оборонне відомство станом на 28 січня залишалося єдиним замовником, який не визначився із ДОЗ.

За інформацію військових, міністр оборони відчував певний тиск з боку фахівців та громадськості щодо необхідності прискорення відомства із ДОЗ-2020. Зокрема, внаслідок того факту, що бюджет на цей рік було затверджено ще у листопаді 2019 року.

До того ж, негативного забарвлення процесу затягування Міноборони із формуванням додали публікації оглядачів та експертів, зокрема, публікація директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця про відсутність належної якості у нових БТР-4 (зокрема, браковані корпуси для БТР-4) та закиди військового експерта, головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова щодо недоцільності закупівлі для ЗСУ бойових машин типу «Варта» та «Козак».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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Темы: впк, Украина

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