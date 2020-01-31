Прийнято державне оборонне замовлення на 2020 рік

Міністр оборони України Андрій Загороднюк підписав учора, 28 січня цього року, державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Між іншим, за даними джерел ІА «ОПК» в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, оборонне відомство станом на 28 січня залишалося єдиним замовником, який не визначився із ДОЗ.

За інформацію військових, міністр оборони відчував певний тиск з боку фахівців та громадськості щодо необхідності прискорення відомства із ДОЗ-2020. Зокрема, внаслідок того факту, що бюджет на цей рік було затверджено ще у листопаді 2019 року.

До того ж, негативного забарвлення процесу затягування Міноборони із формуванням додали публікації оглядачів та експертів, зокрема, публікація директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця про відсутність належної якості у нових БТР-4 (зокрема, браковані корпуси для БТР-4) та закиди військового експерта, головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова щодо недоцільності закупівлі для ЗСУ бойових машин типу «Варта» та «Козак».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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