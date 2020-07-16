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Прийнято Постанову "Про призначення чергових місцевих виборів"

Прийнято Постанову Про призначення чергових місцевих виборів

Верховна Рада України призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) на неділю 25 жовтня 2020 року.

Пунктом 2 Постанови встановлено, що «Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться».

Пунктом 3 Постанови передбачено, що «У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться».

Пунктом 4 Постанови передбачено, що «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені відповідно до пунктів 2 і 3 цієї Постанови, будуть призначені в установленому окремими законами порядку та строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

Згідно з пунктом 5 Постанови «Чергові місцеві вибори не проводяться, у разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року».

Пунктом 6 Постанови Кабінету Міністрів України доручено:

1) вжити в межах повноважень заходів щодо забезпечення фінансування місцевих виборів 25 жовтня 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету України;

2) спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих процедур та вимог Виборчого кодексу України;

3) здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, вказаних у підпункті 2 цього пункту»;

Пунктом 7 Постанови доручено Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, вказаних у пункті 1 цієї Постанови, за рахунок коштів Державного бюджету України».

Постанову прийнято з урахування пропозицій Комітету та необхідними техніок-юридичними правками.

Проект Постанови зареєстровано за №3809.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: rada.gov.ua

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Темы: выборы, рада

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