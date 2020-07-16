Прийнято Постанову "Про призначення чергових місцевих виборів"

Верховна Рада України призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) на неділю 25 жовтня 2020 року.

Пунктом 2 Постанови встановлено, що «Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться».

Пунктом 3 Постанови передбачено, що «У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться».

Пунктом 4 Постанови передбачено, що «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені відповідно до пунктів 2 і 3 цієї Постанови, будуть призначені в установленому окремими законами порядку та строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

Згідно з пунктом 5 Постанови «Чергові місцеві вибори не проводяться, у разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року».

Пунктом 6 Постанови Кабінету Міністрів України доручено:

1) вжити в межах повноважень заходів щодо забезпечення фінансування місцевих виборів 25 жовтня 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету України;

2) спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих процедур та вимог Виборчого кодексу України;

3) здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, вказаних у підпункті 2 цього пункту»;

Пунктом 7 Постанови доручено Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, вказаних у пункті 1 цієї Постанови, за рахунок коштів Державного бюджету України».

Постанову прийнято з урахування пропозицій Комітету та необхідними техніок-юридичними правками.

Проект Постанови зареєстровано за №3809.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: rada.gov.ua

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