Прийнято за основу проєкту Закону «Про протимінну діяльність в Україні»
Законопроєктом пропонується створити прийнятні умови для побудови ефективної системи протимінної діяльності із спрощеною вертикаллю управління та координації та без необхідності витрачання додаткових коштів з державного бюджету шляхом:
створення Центру протимінної діяльності - на існуючих фондах Міністерства оборони України;
створення Центру гуманітарного розмінування - на існуючих фондах Міністерства внутрішніх справ України;
виключення положень Закону щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади (Центру протимінних операцій);
виключення положень Закону щодо утворення нових органів з повноваженнями, притаманними центральним органам виконавчої влади.
Відповідні зміни пропонується внести до чинного Закону «Про протимінну діяльність».
Проект Закону зареєстровано за №2618.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Источник: mil.gov.ua