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Прийнято за основу проєкту Закону «Про протимінну діяльність в Україні»

Прийнято за основу проєкту Закону «Про протимінну діяльність в Україні»

Законопроєктом пропонується створити прийнятні умови для побудови ефективної системи протимінної діяльності із спрощеною вертикаллю управління та координації та без необхідності витрачання додаткових коштів з державного бюджету шляхом:

створення Центру протимінної діяльності - на існуючих фондах Міністерства оборони України;

створення Центру гуманітарного розмінування - на існуючих фондах Міністерства внутрішніх справ України;

виключення положень Закону щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади (Центру протимінних операцій);

виключення положень Закону щодо утворення нових органів з повноваженнями, притаманними центральним органам виконавчої влади.

Відповідні зміни пропонується внести до чинного Закону «Про протимінну діяльність».

Проект Закону зареєстровано за №2618.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: mil.gov.ua

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Темы: рада

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