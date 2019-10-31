Прийнято Закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи"

Верховна Рада України ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчинений 11 грудня 2015 року в м. Києві, який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Ратифікація Протоколу сприятиме вдосконаленню норм Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Проект Закону зареєстровано за №0003.

Источник: rada.gov.ua

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