Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства"

Законом усунено прогалини та неузгодженості, скорельовано строки, спрощено та уніфіковано виборчі процедури для спрощення виборчого процесу, уніфіковано норми Виборчого кодексу.

Законом внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш, ніж 200 з 289 статей цього Кодексу.

Частина новел Закону стосується питань діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.

Внесеними Законом змінами до Виборчого кодексу, зокрема, передбачаються комплексні зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, спрощення окремих виборчих процедур.

Законом встановлено обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах, удосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів та системи виборчих комісій на місцевих виборах, уточнено строки декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами на виборні посади, зменшено грошову заставу на місцевих виборах.

Законом також внесено відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, законів України «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців», «Про запобігання корупції», «Про державну службу».

Проект Закону зареєстровано за №3485.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: rada.gov.ua

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