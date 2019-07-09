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Прийом заяв на вступ до ВНЗ почнеться 10 липня, але зареєструвати електронний кабінет можна і пізніше – МОН

Прийом заяв на вступ до ВНЗ почнеться 10 липня, але зареєструвати електронний кабінет можна і пізніше – МОН

За даними МОН, протягом першого тижня кампанії вступники створили понад 70% від очікуваної кількості кабінетів

10 липня починається подача заяв на вступ до вищих навчальних закладів, повідомляє Міністерство освіти і науки. За даними МОН, протягом першого тижня вступної кампанії її учасники створили понад 70% від очікуваної кількості кабінетів – близько 119 115 кабінетів, тоді як очікується близько 160 тисяч.

За словами генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова, створити електронний кабінет можна буде і після 10 липня.

«Цього року створювати електронні кабінети можна буде аж до 30 серпня. Але зверніть увагу: прийом заяв на бакалавра та наскрізного магістра триватиме до 22 липня для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО чи творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 липня. До 16 липня – для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів», – наводить прес-служба МОН слова Шарова.

У 2018 році можливість створити електронний кабінет була дійсною до 25 липня.

1 липня МОН повідомив, що 26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.

Заяви в електронній формі треба подавати вступникам на бакалавра, магістра (медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) та молодшого спеціаліста на базі 11 класів, кажуть у МОН.

Источник: radiosvoboda.org

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