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Прикордонники розповіли, скільки затримали ухилянтів від початку повномасштабного вторгнення

Прикордонники розповіли, скільки затримали ухилянтів від початку повномасштабного вторгнення

Українські прикордонники з початку повномасштабної війни затримали 3 тисячі 250 чоловіків, які намагалися втекти з України, з них під час спроби виїхати за підробленими документами – 900.

Про це на брифінгу повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Слово і Діло.

Андрій Демченко, представник Державної прикордонної служби України

На зеленій ділянці кордону, це поза межами пунктів пропуску, з 24 лютого нами було затримано 3 тисячі 250 таких осіб. Крім того, були спроби виїхати за межі України через пункти пропуску, використовуючи підробні документи. Таких було виявлено 900 осіб.

Агентство Телевидения Новости

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