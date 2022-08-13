Примусова евакуація населення з Харківщини: Синєгубов розповів, чи розглядається цей варіант

Влада поки не розглядає варіант примусової евакуації населення з Харкова та підконтрольної частини Харківської області. Проте такого перебігу подій виключати не можна.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНІАН.

«Евакуацію щотижня з тимчасово окупованих територій ми проводимо, у нас виходить приблизно 1 тисяча людей. Щодо можливої примусової евакуації, то наразі не йдеться про Харків та підконтрольну частину Харківської області. Щодо майбутнього, то ми розуміємо, що у нас буде опалювальний сезон, ми проводимо всі необхідні заходи, у нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми розуміємо, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, і ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі заходи з евакуації», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, держава запровадила обов’язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

За словами віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.

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