Приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" стало официальным

Президент Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие «Слава Украине! - Героям слава! ». Об этом сообщает Униан.

По словам Главы государства, Парламент поддержал его предложения, принял закон, а он его подписал. Закон про изменения в воинских уставах относительно воинского приветствия. «Слава Украине!» - сегодня абсолютно естественно для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приветствия" Слава Украине! - Героям слава! »(№ 9036). Законом закрепляется приветствие в Вооруженных силах и в Национальной полиции« Слава Украине!». И ответ« Героям слава». Законом вносятся изменения в устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевого устава ВСУ, а также в закон «О Национальной полиции Украины» относительно установления нового воинского приветствия.

Кроме того, упорядочен Ритуал поднятия Государственного флага Украины В обновленном законе закреплено обращение «господин (госпожа)» вместо «товарищ». Закон вступает в силу со следующего дня с момента опубликования.

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