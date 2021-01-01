Привітання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Новим Роком та Різдвом Христовим

Дорогі українці!

Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком!

У святково-зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби розділити радість з найріднішими людьми та загадати заповітне бажання. Подякувати тим, хто оберігає нашу країну на фронті та рятує життя у лікарнях, вчить наших дітей у школах і захищає нас від небезпеки.

Наступного року ми відзначаємо 30-ту річницю Української Незалежності. Пам’ятайте, кожен з нас відіграє важливу роль у зміні нашої держави на краще. Нехай чиста, непохитна віра у втілення заповітних мрій надає вам сил та натхнення на нові звершення протягом усього 2021 року.

Бажаю кожному українцю – і маленькому, і дорослому - у Новому році щастя і достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Источник: kmu.gov.ua

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