Призов громадян України на строкову військову службу «Весна 2020» завершено

Відповідно до Указу Президента України від 16.01.2020 № 13/2020 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р (із змінами) в Україні завершено черговий призов громадян України на строкову військову службу, який було проведено протягом травня – липня 2020 року.

Як повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, призовними комісіями та військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) планове завдання виконано на 100 %. Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до: Збройних Сил України – 9 000 осіб; Національної гвардії України – 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб; Державної прикордонної служби України – 1 300 осіб.

Зазначений призов громадян на строкову військову службу проводився в умовах, пов’язаних із заходами, які здійснюються у державі з метою недопущення розповсюдження хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тому під час призову особлива увага зверталася на дотримання заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Усім призовникам перед відправкою у війська, за допомогою місцевих державних адміністрацій, проводилися відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Також молоде поповнення, яке надходило у військові частини протягом двох тижнів, розташовувалося окремо від іншого особового складу, з метою здійснення їхнього посиленого медичного спостереження, контролю та дотримання заходів протиепідеміологічної безпеки.

Завдяки вжитим заходам не допущено виникнення небезпечної хвороби серед призовників та молодого поповнення, яке надійшло на комплектування військових частин.

Крім того, особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18-19 років лише за їх власним бажанням (за відповідними заявами) та можливості надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти. З метою забезпечення конституційних прав на здобуття освіти громадянам, які закінчують навчання у закладах освіти у червні – липні поточного року, керівництвом Збройних Сил України спільно з керівництвом Офісу Президента України та Міністерства освіти і науки України було доведено низку розпорядчих документів щодо вирішення зазначених питань.

Источник: kmu.gov.ua

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