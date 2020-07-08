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Призов громадян України віком 18-19 років на строкову військову службу можна проводити лише за їхнім бажанням

Призов громадян України віком 18-19 років на строкову військову службу можна проводити лише за їхнім бажанням

У зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р. Відповідне розпорядження Уряд прийняв ще 26 лютого 2020 року. Важливо, що пунктом 5 цього документа передбачено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

До МОН надходять численні звернення вступників до закладів вищої освіти (як на ступінь бакалавра, так і магістра) та їхніх батьків щодо отримання повісток від військкоматів. Дійсно, цього року початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжено до кінця липня.

Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернулось із листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову.

Важливо зазначити, що військкомати знаходяться у сфері управління Генерального штабу Збройних сил України, а рішення про призов приймається призовними комісіями, головами яких є заступники голів обласних державних адміністрацій.

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.

Нагадаємо, 30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020. Вони працюватимуть до 15 вересня включно. Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо проведення вступної кампанії 2020, зокрема реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо.

Источник: mon.gov.ua

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