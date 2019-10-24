Призрак дефолта не даёт покоя Украине

После выплаты долговых обязательств у Украины сократились ЗВР и тут же заговорили о дефолте.

Похоже разговоры на тему дефолта никогда не оставят Украину в покое и будут её преследовать ещё очень долгое время. Стоит пошатнуться курсу гривны, сразу же всплывает призрак дефолта. Уменьшатся золотовалютные резервы и тут же он тут как тут.

Вот и сейчас, когда в сентябре ЗВР Украины уменьшились с $22,015 млрд до $21,437 млрд, тем самым сократившись на 2,6%, заговорили о дефолте, не без подачи гибридных информационных катализаторов. Ведь сокращение ЗВР стало следствием выплаты долговых обязательств объемом $1,9 млрд из которых $560,9 млн было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом.

Забегая наперед, адептам культа дефолта и просто паникерам разу скажу – не дождетесь. Не дождетесь и вот почему.

Для начала напомню, что Украина ежеквартально выплачивает долговые обязательства и уменьшение ЗВР в контексте данных выплат действо регулярное. Так же, думаю, стоит напомнить, что по состоянию на 1 января 2019 года ЗВР Украины составляли $20,819 млрд. То есть, даже с учетом регулярных выплат ЗВР идут “в плюс”. Но, даже не это самое интересное.

Самое интересное то, что согласно методологии МВФ, по которой рассчитывается угроза дефолта, золотовалютные резервы страны должны обеспечивать 3-х месячный чистый импорт этой страны. И только при падении ЗВР ниже данного показателя может обсуждаться, акцентирую ваше внимание - обсуждаться вопрос дефолта по обязательствам.

Месячный же импорт в Украине в среднем составляет $6 млрд, а при объеме ЗВР в $21,437 млрд обеспечивается более трёх месяцев стабильного импорта.

Думаю, на этом можно ставить точку в вопросе о дефолте. Хотя, адептов культа дефолта, вряд ли этим переубедить, равно как и самих распространителей данных слухов.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»