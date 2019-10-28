Призывать в армию снова планируют с 18 лет

Планируется понизить призывной возраст до 18 лет и увеличить штрафы за уклонение от службы в армии.

В законе “О воинской обязанности и военной службе” говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым “исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста”. Но согласно последних президентских указов, в этот призыв на службу отправляли граждан с 20 лет.

Начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко убежден, что расхождение закона и указов президента негативно влияет на призывную кампанию, сообщает информационное агентство Минобороны Украины.

– Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни – кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную, – сказал Качаленко на брифинге 24 октября.

На совещании в Офисе Президента были озвучены предложения о то, чтобы призывать в армию с 18 лет, как того требует Закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ.

Есть вероятность, что весной 2020 года на службу в армию снова будут призывать с 18 лет.

Так же планируется повысить штрафы за неявку призывников по повести и уклонения от военной службы.

На данный момент такой штраф составляет 255 гривен. За уклонение от военной службы максимальным является «ограничение свободы», в некоторых случаях суд может вынести приговор в виде условного наказания.

“В Генеральный штаб Вооруженных Сил уже подано предложение по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонения от военной службы”, – сообщил подполковник Качаленко.

Напомним, что осенний призыв начался в Харьковской области 1 октября. На службу планировалось отправить 1300 призывников.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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