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Призывы захватить Лавру, монастырь или храм могут исходить только от московской агентуры, чтобы разжечь в Украине религиозную войну, - Порошенко

Призывы захватить Лавру, монастырь или храм могут исходить только от московской агентуры, чтобы разжечь в Украине религиозную войну, - Порошенко

Вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви - это вопрос свободного выбора для каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в нее силой.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в видеообращении по случаю предоставления Томоса Украинской православной церкви в четверг вечером. сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом Украинскую православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю – это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия и мы этого точно не допустим", - сказал П Порошенко.

По словам президента Украины, создание единой Украинской православно церковь – это путь к миру, взаимопониманию и объединению.

"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура. Потому что цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - сказал президент .

Он также подчеркнул, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ .

Источник: voronz.in.ua

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