Про начальника військової розвідки УНР зняли документальний фільм - ГУР

Про це повідомила пресслужба Українського інституту національної пам’яті

УІНП презентує короткометражний фільм “Дві війни одного одесита”, присвячений українському військовикові, учаснику Української революції 1917–1921 років Всеволоду Змієнку.

У стрічці розповідається про події оборони Замостя 1920 року – однієї з ключових битв радянсько-польської війни, де українці та поляки спільними зусиллями перемогли більшовицькі війська. Всеволод Змієнко на час участі в обороні Замостя був начальником штабу Шостої стрілецької дивізії Армії УНР.

Слід зазначити, що серед військових Української Народної Республіки він відомий як організатор українського війська на Одещині в 1917–1918 роках, керівник військової розвідки УНР в екзилі, визначний воєначальник та активний діяч української еміграції.

Матеріал про Всеволода Змієнка на сайті ГУР МО України можна переглянути за посиланням. https://gur.gov.ua/content/zmiienko-vsevolod-iukhymovych.html

Источник: gur.gov.ua

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