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Про пасажиропотік на кордоні з Республікою Білорусь

Про пасажиропотік на кордоні з Республікою Білорусь

Пункти пропуску на кордоні Республікою Білорусь функціонують у штатному режимі. Українські прикордонники не спостерігають істотного зростання чи зниження обсягу подорожніх як з боку України так і з боку сусідів.

Зауважимо, що у першому півріччі поточного року українсько-білоруську ділянку рубежу встановленим порядком перетнули майже 330 тис. осіб. У порівнянні з аналогічним показником минулого року ця цифра демонструє зменшення майже в 4 рази, однак здебільшого така ситуація викликана карантинними обмеженнями, які вводилися як Україною так і Республікою Білорусь з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Середньодобовий показник кількості пропускних операцій на кордоні з Білоруссю на сьогодні становить близько 4 тисяч осіб на в’їзд та виїзд.

Як вже повідомляла Держприкордонслужба України, у Білорусі залишаються чинними карантинні обмеження. Про це сповістило Посольство України в Республіці Білорусь. До основних нововведень, прийнятих відповідною постановою Ради Міністрів РБ можна віднести зменшення терміну самоізоляції на території сусідньої країни з 10 до 7 днів, звільнення від самоізоляції за наявності сертифіката про курс вакцинації та перелік інших норм.

Детальніше ознайомитися з нововведеннями та діючим переліком обмежень на території Республіки Білорусь ви можете у публікації за посиланням: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Informaciya-dlya-gromadyan-yaki-planuyut-poizdki-do-Respubliki-Bilorus/

Зважайте на вимоги країн прямування, якщо збираєтеся у поїздку за кодон та будьте здоровими.

Источник: dpsu.gov.ua

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