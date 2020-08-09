Про ризики, з якими щороку стикається державний бюджет, розповів заступник Міністра фінансів

Кожного року Міністерство фінансів стикається з ризиками, пов’язаними з виконанням державного бюджету. Категорії ризиків різні. Це макроекономічні ризики, ризики, пов’язані із державним боргом та державними гарантіями, діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, виконанням плану надходжень від приватизації державного майна, фінансовим сектором, сферою пенсійного забезпечення. Які з них матимуть мінімальний вплив на бюджет, а реалізація яких серйозно вдарить по можливостям держави виконувати свої зобов’язання?

Для того, щоб бути готовими до можливих потрясінь, в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом в 2016 році Міністерством фінансів було запроваджено обов’язковість прорахунку фіскальних ризиків та їх впливу на показники кошторису країни. Відповідний документ вже третій рік супроводжує проєкт закону про державний бюджет і враховується Мінфіном при його виконанні.

Фіскальні ризики десятиліттями прораховуються в більшості розвинених країн. Це не просто інструмент прогнозованості бюджету, а детальний опис тих подій, до яких слід бути готовими і рекомендаційний посібник того, що треба зробити аби мінімізувати можливі втрати. На пострадянському просторі моделі обрахунку ризиків для бюджету були імплементовані в бюджетний процес, зокрема у Латвії, Грузії.

Українська економіка постійно переживає трансформацію, а відповідно наша бюджетна система підвладна більшим, ніж в розвинених країнах, ризикам. Міністерство фінансів зацікавлене в їх мінімізації, адже це дозволяє максимально ефективно управляти державними фінансовими ресурсами, реалізовувати державні програми, в тому числі соціальні.

Разом з тим, з початку 2020 року світова економіка стикнулася з впливом ефекту від поширення хвороби COVID-19, який став глобальним викликом та ударом для більшості країн, в тому числі й України. Введення карантину та безпрецедентних заходів безпеки, в свою чергу, негативно вплинуло на економічну ситуацію в країні та відповідно на виконання показників державного бюджету.

З метою передбачення фінансових ресурсів у державному бюджеті на поточний рік для вжиття ефективних заходів з нейтралізації негативних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні, Міністерством фінансів були підготовлені зміни до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», якими передбачалось внесення змін як до дохідної частини бюджету, так й до видаткової, які були прийняті Верховною Радою України.

Менш ніж за два місяці до Верховної Ради України буде внесено проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік». І паралельно з обрахунком доходів та видатків, в Мінфіні наразі йде робота над аналізом фіскальних ризиків та підготовкою відповідного аналітичного документу про фіскальні ризики у наступному році, який би містив рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити для мінімізації таких ризиків.

Источник: mof.gov.ua

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