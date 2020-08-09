Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 80

Про ризики, з якими щороку стикається державний бюджет, розповів заступник Міністра фінансів

Про ризики, з якими щороку стикається державний бюджет, розповів заступник Міністра фінансів

Кожного року Міністерство фінансів стикається з ризиками, пов’язаними з виконанням державного бюджету. Категорії ризиків різні. Це макроекономічні ризики, ризики, пов’язані із державним боргом та державними гарантіями, діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, виконанням плану надходжень від приватизації державного майна, фінансовим сектором, сферою пенсійного забезпечення. Які з них матимуть мінімальний вплив на бюджет, а реалізація яких серйозно вдарить по можливостям держави виконувати свої зобов’язання?

Для того, щоб бути готовими до можливих потрясінь, в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом в 2016 році Міністерством фінансів було запроваджено обов’язковість прорахунку фіскальних ризиків та їх впливу на показники кошторису країни. Відповідний документ вже третій рік супроводжує проєкт закону про державний бюджет і враховується Мінфіном при його виконанні.

Фіскальні ризики десятиліттями прораховуються в більшості розвинених країн. Це не просто інструмент прогнозованості бюджету, а детальний опис тих подій, до яких слід бути готовими і рекомендаційний посібник того, що треба зробити аби мінімізувати можливі втрати. На пострадянському просторі моделі обрахунку ризиків для бюджету були імплементовані в бюджетний процес, зокрема у Латвії, Грузії.

Українська економіка постійно переживає трансформацію, а відповідно наша бюджетна система підвладна більшим, ніж в розвинених країнах, ризикам. Міністерство фінансів зацікавлене в їх мінімізації, адже це дозволяє максимально ефективно управляти державними фінансовими ресурсами, реалізовувати державні програми, в тому числі соціальні.

Разом з тим, з початку 2020 року світова економіка стикнулася з впливом ефекту від поширення хвороби COVID-19, який став глобальним викликом та ударом для більшості країн, в тому числі й України. Введення карантину та безпрецедентних заходів безпеки, в свою чергу, негативно вплинуло на економічну ситуацію в країні та відповідно на виконання показників державного бюджету.

З метою передбачення фінансових ресурсів у державному бюджеті на поточний рік для вжиття ефективних заходів з нейтралізації негативних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні, Міністерством фінансів були підготовлені зміни до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», якими передбачалось внесення змін як до дохідної частини бюджету, так й до видаткової, які були прийняті Верховною Радою України.

Менш ніж за два місяці до Верховної Ради України буде внесено проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік». І паралельно з обрахунком доходів та видатків, в Мінфіні наразі йде робота над аналізом фіскальних ризиків та підготовкою відповідного аналітичного документу про фіскальні ризики у наступному році, який би містив рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити для мінімізації таких ризиків.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Перезапуск ЄДР жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичних партій
Сегодня 08:02    49
У цьому році у Львівській області буде відновлено в 10 разів більше доріг, ніж у 2019-му, - Владислав Криклій
08.08.2020 11:08    111
Співпраця Фонду державного майна та Міністерства цифрової трансформації України – запорука успішної діджиталізації процесів
08.08.2020 10:41    97
Жнива-2020: В Україні вже зібрано майже 33 млн тонн зерна
08.08.2020 10:03    112
Василь Шкураков: «Мінфін зацікавлений в мінімізації бюджетних ризиків, адже це дозволяє максимально ефективно управляти державними фінансовими ресурсами та реалізовувати державні програми»
08.08.2020 09:26    87
Інвестори зацікавлені в будівництві потужного дата-центру в Україні
08.08.2020 08:18    132
ОФІЦІЙНА ЗАЯВА Міністерства освіти і науки України щодо принципів та підходів до оцінювання системи вищої освіти та діяльності закладів вищої освіти
08.08.2020 07:12    177
Уряд розблокував фінансування приватизації – наступний крок за бюджетним комітетом Верховної Ради
07.08.2020 10:20    124
Денис Малюська: розпочинаємо великий розпродаж в'язниць
07.08.2020 10:08    181
Спеціальна сесія ЄВІ відбудеться раніше - 19 вересня 2020 року
07.08.2020 09:56    134
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 