"Луганськ заснувала Катерина ІІ а до того тут було "Дике поле", - так у російських підручниках пишуть.

Та ви шо?

А нічого, що ще за 100 років до цього тут були українські козацькі поселення Кам`яний Брід та Вергунка?

А Луганська до 1882 року у природі не існувало. Більше того, саме Катерина ІІ зробила кріпаками-рабами місцевих козаків і селян, які раніше рабства не знали.

Маріуполь?

Це стара фортеця Кальміуської паланки запорізьких козаків Домаха.

Донецьк?

Старе поселення запорожців Олександрівка.

Бахмут?

Запорізькі солеварні.

Слов`яносербськ Луганської області?

Старий зимівник.

Кальміуської паланки Запорізької Січі, що називався Підгорне урочище.

Відомий щонайменше з 1740 року.

Зимогір`я Луганської області (відоме ще як станція Родакове) - нині в окупації -

зимівник Кальміуської паланки Запорізької Січі під назвою Черкаський Брід (1645 рік).

Нарешті моє рідне місто Торецьк (колишній Дзержинськ) Донецької області почалося з поселення Щербинівка, яке було засновано запорізьким отаманом Антоном Щербиною.

Хочете за Харківську область?

Будь ласка.

Місто Ізюм -

старий козацький городок 1639 року.

Пізніше - центр Ізюмського козацького полку.

Харків?

Заснований козацькими полковниками Донець-Захаржевськими.

Може про Одесу поговоримо?

Це давня українська фортеця Коцюбіїв (1415 року) коли Москва ще була улусом Орди. Знаменитий Пересип саме тоді утворився.

Може, про Херсон або Бердянськ поговоримо? Ні?

"Новоросія", кажуть рашисти? Ну-ну...

P.S. Про справжню історію нашого народу, що її намагаються на замовлення Кремля спаскудити орди "істориків" на чолі з толочками-фрояновими-тихомировими та іже з ними.

Історичні розслідування, автором яких маю честь бути.

Джерело: facebook.com

Автор: Павло Бондаренко

Новости портала «Весь Харьков»