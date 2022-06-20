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Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені

Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені

В інтерв'ю Financial Times міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

«Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – заявив міністр.

«Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками», – сподівається Кубраков.

Источник: https://t.me/spravdi/11087

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