Проблемы с теплоснабжением в Харькове: в горсовете «кивают» на ТЭЦ-5

Ответить на вопросы о ситуации с подачей тепла в Харькове спустя почти месяц после старта отопительного сезона вышел директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

До сих пор единственным публичным выступлением на тему отопительного сезона в СМИ со стороны предприятия или городских властей было участие генерального директора «Харьковских тепловых сетей» Сергея Андреева в эфире муниципальных «Харьковских известий».

«Городские власти понимают, что в тех домах, в которые ещё не подан теплоноситель, ждут тепла, и, поверьте, тепловики работают над этим вопросом фактически 24 часа в сутки. Каждый день к теплу подключаются около 70 домов. Харьковским городским головой Геннадием Кернесом поставлена задача — до субботы подать тепло во все дома», — цитирует Сидоренко пресс-служба мэрии.

Основные проблемы с теплоснабжением возникли в Киевском и Шевченковском районах, которые обслуживает ТЭЦ-5, заявил Сидоренко. Предприятие простаивало пять месяцев и возобновило работу в середине октября.

«Отметим, что ТЭЦ-5 — частная компания (ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5»), на которую городская власть влияния не имеет», — говорится в сообщении горсовета.

«Это частная структура, которая сама решает, в каком режиме ей работать. Предприятие готовит теплоноситель фактически для всего города, и мы очень зависим от него. На сегодняшний день теплоэлектроцентраль ещё не вышла на необходимые мощности. В течение пяти месяцев, которые не работала ТЭЦ-5, трубы стояли без воды, и когда теплоэлектроцентраль начала подавать теплоноситель, на сетях возникло множество дефектов. Это и послужило причиной отсутствия теплоснабжения в двух районах», — объяснил Сидоренко.

Оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения потребители будут только со дня фактической подачи тепла в дома, добавил он.

Возобновить работу ТЭЦ-5 смогла после того, как «Харьковские тепловые сети» частично погасили долг, объяснял 19 октября в эфире телеканала UA: Харків замгубернатора Евгений Шахненко. На сессии 17 октября из бюджета города «Теплосетям» выделили 70 млн грн.

«Это хозяйственная деятельность двух субъектов, которые должны давать услугу и платить. На сегодняшний день «Харьковские тепловые сети» должны харьковской ТЭЦ-5 существенную сумму: порядка 400 млн грн. Этот долг раньше был 800 млн грн... Если «Харьковские тепловые сети» будут вовремя платить за услугу, у нас никаких проблем не будет», — заявил Шахненко.

Отопительный сезон в Харькове стартовал 15 октября. Гендиректор «ХТС» Сергей Андреев пообещал, что запуск системы отопления в жилых домах займёт около двух недель. Но несмотря на это заявление, без тепла по состоянию на 6 ноября оставалось не меньше 300 домов. 6 ноября пресс-служба сообщила, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес «в категоричной форме поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а после этого в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города». 7 ноября в мэрии, ссылаясь на данные «Теплосетей», отчитались о 96% домов с теплом, утром 8 ноября — о 98%.

В 2012 году Фонд госимущества продал 94,48% акций «Харьковской ТЭЦ-5» ООО «Укристгаз». В январе 2013-го «Укристгаз» выкупил остаток государственных акций предприятия. Издание «ЛигаБизнесИнформ», ссылаясь на источники и аналитиков, сообщало, что покупатель находится в сфере влияния бизнесмена Дмитрия Фирташа и тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко. Согласно Единому государственному реестру юрлиц, конечным бенефициарным владельцем «Харьковской ТЕЦ-5» является Рубен Захарян, зарегистрированный в Австрии.

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