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Проблемы с теплоснабжением в Украине: Гройсман пригрозил мэрам

Проблемы с теплоснабжением в Украине: Гройсман пригрозил мэрам«Этот абсурд, который иногда звучит из уст некоторых представителей местной власти, просто не поддаётся никакой критике. Начинают спихивать друг на друга: «Нафтогаз» одно говорит, мэрия другое говорит. Тот подготовился, тот не подготовился. Тот заплатил долги, тот не заплатил. А в заложниках кто? Люди», — сказал премьер-министр.

«У правительства сегодня недостаточно полномочий контроля и надзора за этими вопросами. Я подчёркиваю, мы внесём предложение об изменении закона о Кабинете министров Украины. Всё. Надо нам наводить порядок. Но развяжите мне руки. Тогда я его наведу», — сказал Гройсман. 

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Он также дал оценку местным властям. 

«99% всех мэров — нормальные, адекватные люди. А есть такие, которые… я вообще не понимаю, зачем они избираются. Если они не могут сделать элементарные вещи […] Всё сделали мы для того, чтобы закачать больше 17 млрд кубов газа. Приняли закон отдельный о реструктуризации. Имеешь долги — реструктуризируй. Тоже нет! Приняли решение 5 октября о том, чтобы начать отопительный сезон. Всё — дотянули до последнего и потом начинают над людьми издеваться. Я требую просто это прекратить! А если речь идёт о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, будем обращаться в парламент, отстранять их от занимаемых должностей», — сказал Гройсман. 

Проблемы с подачей тепла возникли в Херсоне, Смеле (Черкасская область), Шепетовке (Хмельницкая область) и Кривом Роге (Днепропетровская область). 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ

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