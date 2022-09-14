Пробная вилка могилизации

За последние несколько дней через "сливные бачки" спецслужбы РФ замеряют отношение населения к возможной мобилизации. И, как показывает практика, отношение к ней одинаково отрицательное как в среде сторонников войны, так и в среде противников. Особенно интересны результаты "турбопатриотов", которые высказывались за мобилизацию на диване, но при этом категорически против нее, если она коснется их самих.

Пока все "пробные шары" были провальными. Ни один замер не показал нейтрально-положительного отношения к мобилизации, сколько бы "сливных бачков" и аудиторий не было использовано.

И это нас не удивляет, поскольку ещё в апреле мы говорили, что Кремль запустил медийное задание по превращению войны в телевизионный параллельный проект, который существует "на фоне", но не в жизни рядового россиянина. Собственно тогда и можно было поставить точку на мобилизации: она не может проводиться на волне превращения войны в "будничную сводку с фронта" и уж тем более не может проводиться спустя несколько месяцев после того, как сама война превратилась в параллельную реальность с грандиозными успехами по уничтожению 30 Хаймарс в сутки.

Кроме того, к мобилизации банально не готово Министерство Обороны, поскольку даже загнанную палками толпу нечем вооружить. Ее негде и нечем обучать, ее некогда "приводить в боевое состояние", да и моральный дух загнанного палками солдата совсем не подходит под задачу "забить Украину кровью и железом".

Реалии войны поменялись, поэтому необученная толпа численностью 100 000 фактически без оружия и без навыка владения оружием не представляет существенной угрозы для ВСУ.

Но "пробные шары" как проект спецслужб будут запускать и дальше, чтобы найти социальную базу, которую ещё возможно затянуть в военкомат добровольно.

Тотальный кризис армии привел к тому, что Россия в очередной раз плюнула на Армению и отказалась от выполнения своих обязательств в рамках договора ОДКБ.

Собственно ввиду очевидности данного факта я никак и не комментировал очередное обострение между Азербайджаном и Арменией. Такие вспышки будут возникать постоянно, поскольку Азербайджан (и Турция как главный куратор) чувствует слабость России, поэтому бьёт в тот момент, когда вариант предоставления помощи банально невозможен.

Относительно мобилизации: спецслужбы выявили в ней фактически единственный "убойный" способ "внутренней раскачки российского общества". Так, именно вести о мобилизации серьезно повышают "протестный фон", доводя его до состояния критического. Спецслужбы через контролируемые пробросы "ястребов" настолько взбудоражили публику, что пришлось из-под веника доставать пресс-службу марионеточных партий, чтобы разъяснять, что имелась ввиду не людская, а экономическая мобилизация.

Фактически ситуация сложилась следующая:

- Без мобилизации войну РФ выиграть не может.

- Объявление мобилизации ставит Россию на грань гражданской войны и революционного состояния.

- И без мобилизации, и с мобилизацией война не будет выиграна, однако без нее возможно сбить акценты военного поражения, не ставя Россию в революционное положение.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7462

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