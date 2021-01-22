Пробне ЗНО на Харківщині пройдуть більше 10 тисяч учнів

На пробне ЗНО на Харківщині зареєструвалось найбільше учасників в Україні - 10086 людей. Такі дані 21 січня повідомили у Департаменті освіти та науки Харківської ОДА.

Наразі Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) готується до проведення пробного ЗНО-2021. З урахуванням епідеміологічної ситуації тестування відбудеться в один день - 10 квітня з одного з предметів. При цьому з інших предметів зареєстровані учасники можуть пройти пробне ЗНО в режимі офлайн.

- Пробне ЗНО не є обов’язковим та жодного впливу на оцінку ЗНО (основне) не має, - зазначають у департаменті.

Тестування платне, його вартість для учасників з Харківської, Сумської та Полтавської областей – 195 гривень.

Пробне ЗНО проходитиме у тих само містах, де у травні – червні відбудеться й основна сесія ЗНО. Це Харків, Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Чугуїв, Балаклія, Богодухів, Валки та Красноград.

Реєстрація на пробне ЗНО - 2021 завершена 19 січня, однак прийом платежів (з додатковою реєстрацією) триватиме до 25 січня.

Серед регіональних центрів України по Харківському РЦОЯО - найбільше зареєстрованих учасників в Україні – 19226 (разом з Полтавською та Сумською областями).

А на основне ЗНО-2021 по Харківській області очікують 24,5 тисячі учасників (усього по трьох областях – 47 тисяч осіб).

Источник: slk.kh.ua

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