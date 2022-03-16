Продукти, одяг, медикаменти: за добу на Харківщині розподілили 17 вагонів та 2 фури гуманітарної допомоги

За 21 день російського вторгнення на Харківщину прибуло більше 200 вагонів та понад 100 фур гуманітарної допомоги. Все отримане розподіляємо до пунктів видачі «Нової пошти», «Укрпошти», громад, за допомоги волонтерів – до місць укриттів.

За останню добу розподілили 17 вагонів та 2 фури: це продукти харчування, вода, одяг, засоби гігієни, медикаменти.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов подякував за постійну допомогу із Полтавської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської та інших областей, Польщі, Швеції, Словенії, Швейцарії та інших країн. Сьогодні з Чехії надійшли медикаменти та обладнання, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту.

Завдяки зусиллям місцевої влади, волонтерів, водіїв вантажі їдуть навіть під обстрілами до громад. Днями вдалося доставити близько 20 тон гуманітарної допомоги до Балаклії. Сьогодні вантажі забрали Чугуївська, Валківська та інші громади.

Агентство Телевидения Новости