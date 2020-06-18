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Проект Закону «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» прийнято у першому читанні

Проект Закону «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» прийнято у першому читанні

17 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону № 3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», основною метою якого є наближення українського законодавства до актів ЄС і впровадження в Україні світових стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин.

За прийняття законопроекту проголосувало 306 народних депутатів.

«Підтримка Парламентом цього проекту закону є важливим кроком у реформуванні галузі ветеринарної медицини в Україні, регулювання якої не оновлювалася майже 25 років. Вже давно потрібно прибрати зайві бюрократичні процедури, осучаснити їх і перевести у електронний формат, а також надати більше можливостей для розвитку бізнесу у цій галузі. Це загальноєвропейська практика, яка впроваджується в Україні», - прокоментував заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко.

Основні зміни, які передбачає законопроект:

— Зменшення кількості дозвільних документів у галузі ветмедицини з п’яти до трьох. Можливість видавати такі документи отримають ліцензовані ветеринарні лікарі.

— Істотне скорочення строків видачі таких документів – у 30 разів (з одного місяця до одного дня).

— Можливість видачі ветеринарних документів і ветеринарних рецептів в електронній формі.

— Створення бази даних ветеринарного фармакологічного нагляду. Це система, яка дозволить оперативно реагувати на загрози, пов’язані із застосуванням ветеринарних лікарських засобів та вчасно вживати відповідні заходи.

— Уніфікацію правил здійснення державного контролю по всьому харчовому ланцюгу. Це забезпечить іншу якість відносин між бізнесом і державою.

Ці та інші зміни сприятимуть посиленню захисту здоров’я та благополуччя тварин, підвищенню відповідальності за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини, створенню кращих умов господарювання в галузі тваринництва, розвитку приватної ветеринарної медицини на селі, міжнародної торгівлі, виробництва ветеринарних препаратів тощо.

Детальніше про законопроект №3318 можна дізнатися за посиланням https://bit.ly/3d3mKZn

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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